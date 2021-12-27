顏寬恒對賴清德喊話：都是網軍受害者 何必苦苦相逼

台中市第二選區立委補選進入倒數2周， 副總統賴清德26日在龍井為黨籍候選人林靜儀站台時喊出「搬走中二選區的消波塊」，國民黨候選人顏寬恒27日受訪指出，「清德兄，本是同根生，相煎何太急，兩個都是網軍受害者，何必苦苦相逼。」

有媒體緊盯追問龍井及沙鹿交界豪宅，顏寬恒表示，這就是台灣的民主危機，高達兩兆的總預算，人民辛苦的血汗錢，再加上地制法直接抽出逕付二讀，全因蔡總統一句話，直接剝奪民代、立委在立法院行使民主權利，那林靜儀醫師，如果她當選，在立法院行使的也是蔡總統的意志，所以她只是一個投票的工具。

顏寬恒強調，這場補選已經不是他個人勝敗，他背負的是選區內30萬公民的期望、交付的任務以及心聲，所以他一定會捍衛選區內選民的權利，不讓民進黨搶走。

另外，國民黨副主席連勝文在臉書貼文表示，昨日下午特別到顏寬恒競選總部加油，顏寬恒受訪指出，昨天他們都在霧峰舉行親子活動，行程都在進行中，而且是一連貫的，兩人並沒有碰面，他們也歡迎及謝謝所有的關心。