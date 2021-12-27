立法院長游錫堃 (吳家豪攝)

立法院長游錫堃今日為修憲事宜召開朝野協商，民進黨立委管碧玲表示，一直要跟國民黨溝通開會討論，但國民黨不斷踢皮球，才會延宕至今。國民黨立委陳玉珍不滿地說「國民黨從未反對修憲，如果民進黨要扣帽子的話，那要怎麼談？」因藍綠無共識，游錫堃裁示擇日再議。

身兼修憲委員會召委之一的管碧玲指出，已多次和國民黨修憲委員會召委李貴敏討論開召委會議，但一直拖，直到現在才把修憲議程丟到朝野協商來討論，但陳玉珍現在又想把修憲議程踢回召委會議，導致程序延宕至今。

管碧玲說，國民黨其實就是三個反對，「反對2022綁大選」、「反對臨時會修憲」、「反對只修公民權下修至18歲」。各黨都有提出修公民權下修至18歲，但都是單純提案，只有國民黨版要跟不在籍投票案綁一起處理。其實說穿了就是不願意快推公民權下修至18歲。

陳玉珍不滿「不要再扣帽子」，並表示2020年10月修憲委員會成立，這一年來管碧玲又在幹嘛？管回應「都在等國民黨版本付委阿」。陳玉珍說，國民黨是仔細提出政府體制修憲案，不像民進黨只想修單項法案。

陳玉珍表示，內政部次長陳宗彥過去說，公投不該綁大選，因公投是對事，選舉是對人，意義跟對象都不同。但修憲不是對事嗎？為什麼現在又要綁大選了？

陳玉珍說，自己想趁這次機會討論台灣究竟要走總統制或內閣制，而非如民進黨為了明年選舉，就急著要做急就章修憲，國民黨的主張立場一致。

因藍綠無共識，游錫堃裁示休息5分鐘，各黨私下討論。休息完後，游錫堃表示，今日協商仍無法達成共識，擇日再議，並宣布散會。