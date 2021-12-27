黃男一下車似乎有些腳軟，但已經沒有酒意的他直說「對不起」。（袁庭堯攝）

高雄市黃姓男子26日晚間酒駕高速撞上林姓男子一家四口，導致林男妻子當場死亡、1名女兒重傷，警方27日下午訊後將他移送高雄地檢署。黃男一下車就腿軟，一路踉蹌，面對媒體包圍不斷說「對不起」，問他會不會去靈堂上香，他還點頭說「會」。

黃男一下車就顯得腿軟，在警方兩側攙扶戒護下緩步前進，似乎是安全帽遮掩的太過密實，導致步伐緩慢。走上地檢署階梯時，媒體問他「已經2次（酒駕前科）了！到底有沒有悔意！」他不斷說「對不起」，步伐更顯顢頇。

媒體再問黃男「會不會去死者靈堂上香」，黃男用力點頭說「會」。但依照該事件屬重大且矚目的性質，加上警方直接依「殺人罪」移送，黃男想去靈堂上香恐怕根本沒有機會。檢方是否建請羈押、法院是否裁准，結果今天稍晚就會出爐。

警方連夜查出，黃男同車的趙姓友人爆料，曾規勸他勿開車，但黃男仍搶下鑰匙堅持要開車，結果在河東路、國民街口高速衝撞造林男一家，造成林男骨盆骨折，范姓妻子重傷不治，14歲和15歲2名女兒分別受有四肢擦挫傷、雙小腿骨折全口牙脫落等傷勢，一家人瞬間天人永隔。

事後新興分局依不確定故意殺人罪、酒駕肇事致死方向偵辦，高雄市長陳其邁第一時間表示「酒駕肇事致死案件人神共憤，於法不容」，要求警察局要從嚴從速儘速偵辦，建請高雄地方檢察署聲押、高雄地方法院重判，同時指示交通局、警察局加強道安大執法，盡速研擬相關修法建議。