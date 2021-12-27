有些人一談戀愛就從朋友面前消失不見，每天都和另一半膩在一起，但也有人比起另一半更重視朋友。《靈匣網》近日發文分享，太陽或金星星座落在摩羯座、金牛座、獅子座、白羊座或天秤座的人，把友情看得比愛情更重要，絕不會出現「重色輕友」的情況。

第五名：摩羯座

摩羯座對於另一半的標準很嚴格，他自己做得好的部分，另一半當然也不能太差，否則他就會扮演起老師的角色，期許另一半可以更加出色；但在面對朋友的時候，摩羯座則會比較寬容，因為他知道自己比較嚴肅，所以總是盡可能展現出輕鬆、幽默的一面。

第四名：金牛座

金牛座的朋友並不多，但如果被他們視為摯友的人，就會是一輩子的朋友，他會相當照顧對方、有求必應，也常常因此把自己搞到累得半死；至於面對另一半的時候，金牛座就是平淡地相處，怕吵愛安靜的他，也希望另一半不要太囉嗦，否則就會直接擺出不耐煩的表情。

第三名：獅子座

獅子座對待另一半時，很在意對方是否將他擺在最重要的位置，另一半不但要有包容的心，連吵架下台階的方式都要幫他想好；但獅子座對待朋友的態度完全相反，很怕被朋友拋棄，也會擔心自己不受歡迎，總是煩惱自己哪裡表現不好，深怕一不小心就惹朋友不開心。

第二名：白羊座

白羊座可以為了朋友兩肋插刀，如果看見朋友遇到困難，不論要對抗的是強權還是牛鬼蛇神，再怎麼辛苦他都不害怕，因此有白羊座朋友是非常幸運的事；然而在白羊座為朋友奔波的時候，他的另一半就會是受到冷落的對象，除了要體諒他的辛苦以外，還得擔任安慰和支援他的角色。

第一名：天秤座

天秤座跟朋友在一起就會不自覺地感到開心，所有煩惱都能瞬間消除，他也可以輕鬆自在地做自己、說自己想說的話，不需要假裝；至於另一半，天秤座則把對方當成自己人，認為對方應該要了解自己的壓力和苦衷，如果遇上愛咄咄逼人的另一半，他就會擺臭臉、給對方難看。