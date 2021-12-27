游盈隆(本報系資料照片)

台灣民意基金會28日將公布民調，針對蔡英文總統「論文門」，有二成八的人相信蔡沒有倫敦政經學院（LSE）博士論文和學位，四成五不相信，與兩年前相較，相信的人增加。至於蔡總統的聲望則依然在中低檔徘徊，贊同者比不贊同者多5.1個百分點，顯示四大公投對蔡影響不大。

台灣民意基金會明天將發表12月全國性民調報告，並舉行「2021四大公投後台灣民意新趨向」記者會，基金會董事長游盈隆今天預先發布部分資訊。

對於爭議中的蔡英文總統博士論文與學位問題，最新民意顯示，18歲以上台灣人中，兩成八基本上相信蔡英文總統沒有LSE博士論文與學位，四成五不相信，二成七不予置評。

游盈隆表示，和兩年前相比，選擇相信或不相信蔡英文總統沒有LSE博士論文和學位的人出現明顯的增減，相信的人增加，不相信的人減少。

關於蔡英文總統聲望，最新民意顯示，四成六基本上贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，四成一不贊同，贊同者比不贊同者多 5.1 個百分點。

他說，這項發現顯示，過去兩個月蔡英文總統聲望幾乎沒有變化，證實四大公投結果與蔡總統聲望起伏不具有意義的關連，她的聲望依然在中低檔徘徊，距離50％大關還有一大步。

本次調查訪問期間是12月20至21日兩天；以全國為範圍的18歲以上成年人；有效樣本1069 人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。