據中國網報導，博爾捷集團旗下的博爾捷人才研究院發佈《博爾捷2022年薪酬報告》，通過26個城市的13大行業數據研究，總結出2022年3大趨勢，包含2022年大陸薪酬預期增長率約5.28％。從薪酬漲幅水準分析，互聯網和IT行業仍然是人才爭奪的重點行業，互聯網及IT行業薪資以7.5％的預期漲幅居首。

而醫療醫藥行業以7.3％的漲幅維持高穩定成長；汽車行業正處於關鍵的變革期，明顯拉高汽車行業薪酬。其中與無人駕駛相關人才的年薪漲幅在20％以上，尤為稀缺的博士生年薪漲幅約達30％。

另外2大趨勢則分別是數位元化人才薪酬高位運行、技術研發職位待遇預期增幅11.3％，以及靈活用工族群增大，薪酬也呈上漲趨勢，且高於固定用工薪酬漲幅，預期增長率達7.2％。

值得注意的是，此次調查也針對人力資源服務行業進行資料統計，行業從業者的平均年薪即將突破10萬人民幣、漲幅5.6％，隨著2021年11月大陸人社部等5部委發文鼓勵社會資本進入人力資源服務領域，該行業也將迎來一次重大發展機會。

而《博爾捷2022年薪酬報告》是透過2010年博爾捷集團與《中歐商業評論》合作推出的「中歐-博爾捷薪酬指數」，由薪酬調研專題組重點甄選大陸五大經濟區域26個城市，以及13大行業，回收超過5000份人力資源部門的一手數據。