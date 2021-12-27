高雄市一名黃姓男子酒駕，26日晚間在河東路和國民街口直接衝撞正在過馬路的林姓男子一家四口，導致林男妻子當場死亡、1名女兒重傷。對此，資深媒體人趙少康感嘆，國民黨提出遏止酒駕法案遭擱置，民進黨卻忙著為一己之私，急著把新竹縣市合併升格逕付二讀，置人民性命於不顧。

對於這起不幸事故，趙少康今（27日）在臉書表示，這真是令人悲憤，民進黨政要除了高雄市長陳其邁震怒，重申「酒駕零容忍」，拿不出其他嚇阻辦法，完全執政的中央政府則都默不做聲。

趙少康直言，藍委江啟臣、林奕華領銜提案的「酒駕應沒入車輛」修法，今年5月至今仍躺在立法院被置之不理，連一讀都排不進，民進黨卻忙著為一己之私，急著把新竹縣市合併升格逕付二讀，置人民性命於不顧。

針對酒駕殺人頻傳，趙少康認為，最主要原因是「僥倖心態」及「飲酒者無法確實自律」，但提高罰則的嚇阻作用有限。又到了年底聚會飲酒的旺季，請蔡政府立即採取行動，避免家庭破碎的悲劇不斷重演。

趙少康稱，今年5月他提議比照日本，讓「同車者、售酒商家負連帶責任」就是要從源頭杜絕酒駕，而江啟臣提出的「酒駕者沒入車輛」則是要預防再犯，應雙管齊下同步推動。如果這兩項修法能夠比照民進黨其他政治性法律火速通過，相信可以挽救不少破碎的家庭，但當時民進黨立委批評沒入車輛是即興式提案，現在看起來格外諷刺。趙懇請蔡政府，應拿出具體作為，通過「酒駕者沒入車輛」法案，不要只會廉價的震怒、關切，讓人民持續籠罩在酒駕橫行的恐懼中。

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