靜宜大學英文系學生走出校園快閃表演,以所學專業規劃互動遊戲及節慶組曲、舞蹈等精彩節目,讓在台中大遠百的民眾感受到大學生自信與活力,也度過溫馨及歡樂的假期!靜宜英文系秘書許慧婷指出,希望學生透過不同場域的演出,培養團隊精神及實務經驗,展現自我。

靜宜大學英文系的校友、目前擔任大遠百量販課主任的許詠淇表示,今年台中大遠百「聖誕奇積樂園」主題活動,以打造夢想遊樂園為主軸;特別邀請學弟妹透過聖誕點燈、快閃報佳音,並以耳熟能詳的英文組曲與舞蹈,帶給民眾溫暖及驚喜,贏得民眾熱烈的迴響。

能在人潮聚集的百貨公司進行演出是場寶貴的經驗!靜宜大學英文系學會會長李德晨說,透過聖誕報佳音、趣味互動遊戲、精彩舞蹈,及Santa Claus Is Coming to Town 、Joy to the World、Mistletoe等傳統英文聖誕組曲,不僅展現平常課堂所學的成果,透過互動的演出凝聚幸福能量、傳遞歡樂的節慶氣氛!

英文系秘書許慧婷強調,該系所除規畫傳統課程外,還提供學生多元探索的環境,安排舞台劇製作及展演等,讓學生透過不同場域的演出,不僅可培養團隊精神,亦能充實表演的實務經驗,可說是一舉數得。