靜宜英文系提供學生多元探索環境，安排舞台劇製作及展演等，希望透過不同場域的演出，培養團隊精神及實務經驗。（靜宜大學提供）

靜宜英文系學生走出校園快閃表演，以所學專業規劃互動遊戲及節慶組曲、舞蹈等精彩節目！（靜宜大學提供）

靜宜英文系學生快閃表演，讓在台中大遠百的民眾，感受大學生自信與活力，也度過溫馨及歡樂的假期。（靜宜大學提供）

學生透過聖誕報佳音、趣味互動遊戲、精彩舞蹈，及傳統的英文聖誕組曲，展現所學成果、傳遞溫暖歡樂的節慶氣氛。（靜宜大學提供）

靜宜大學英文系學生走出校園快閃表演，以所學專業規劃互動遊戲及節慶組曲、舞蹈等精彩節目，讓在台中大遠百的民眾感受到大學生自信與活力，也度過溫馨及歡樂的假期！靜宜英文系秘書許慧婷指出，希望學生透過不同場域的演出，培養團隊精神及實務經驗，展現自我。

靜宜大學英文系的校友、目前擔任大遠百量販課主任的許詠淇表示，今年台中大遠百「聖誕奇積樂園」主題活動，以打造夢想遊樂園為主軸；特別邀請學弟妹透過聖誕點燈、快閃報佳音，並以耳熟能詳的英文組曲與舞蹈，帶給民眾溫暖及驚喜，贏得民眾熱烈的迴響。

能在人潮聚集的百貨公司進行演出是場寶貴的經驗！靜宜大學英文系學會會長李德晨說，透過聖誕報佳音、趣味互動遊戲、精彩舞蹈，及Santa Claus Is Coming to Town 、Joy to the World、Mistletoe等傳統英文聖誕組曲，不僅展現平常課堂所學的成果，透過互動的演出凝聚幸福能量、傳遞歡樂的節慶氣氛！

英文系秘書許慧婷強調，該系所除規畫傳統課程外，還提供學生多元探索的環境，安排舞台劇製作及展演等，讓學生透過不同場域的演出，不僅可培養團隊精神，亦能充實表演的實務經驗，可說是一舉數得。