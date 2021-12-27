靜宜大學英文系學生走出校園快閃表演，以所學專業規劃互動遊戲及節慶組曲、舞蹈等精彩節目，讓在台中大遠百的民眾感受到大學生自信與活力，也度過溫馨及歡樂的假期！靜宜英文系秘書許慧婷指出，希望學生透過不同場域的演出，培養團隊精神及實務經驗，展現自我。
靜宜大學英文系的校友、目前擔任大遠百量販課主任的許詠淇表示，今年台中大遠百「聖誕奇積樂園」主題活動，以打造夢想遊樂園為主軸；特別邀請學弟妹透過聖誕點燈、快閃報佳音，並以耳熟能詳的英文組曲與舞蹈，帶給民眾溫暖及驚喜，贏得民眾熱烈的迴響。
能在人潮聚集的百貨公司進行演出是場寶貴的經驗！靜宜大學英文系學會會長李德晨說，透過聖誕報佳音、趣味互動遊戲、精彩舞蹈，及Santa Claus Is Coming to Town 、Joy to the World、Mistletoe等傳統英文聖誕組曲，不僅展現平常課堂所學的成果，透過互動的演出凝聚幸福能量、傳遞歡樂的節慶氣氛！
英文系秘書許慧婷強調，該系所除規畫傳統課程外，還提供學生多元探索的環境，安排舞台劇製作及展演等，讓學生透過不同場域的演出，不僅可培養團隊精神，亦能充實表演的實務經驗，可說是一舉數得。
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