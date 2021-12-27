110學年HBL高中籃球甲級聯賽27日進入外卡賽，要決定男子組、女子組最後各2張8強門票，女子組率先登場的苗栗高商、東泰高中一戰，第1節到第2節靠著一波15比0攻勢拉開差距的苗商，最終78比53獲勝，28日將和南山高中爭搶8強資格。

苗商教練周辰芳指出，球隊在分組單循環賽時輸給南湖高中一戰相當傷，「當初這場應該是五五波對抗，可惜以14分之差落敗，賽後鼓勵球員比賽過了就過了，把握每場繼續拚搶，下一場對南山肯定也是不好打，主要是球隊本身表現要穩定點，才有機會拉下對手。」

此役苗商先發前鋒張文馨繳出17分、5抄截、4籃板、3助攻及3抄截全面數據，來自台中的她國小先接觸游泳、參加過檢定，後來透過小馬籃球訓練營接觸籃球，加上喜歡團體生活的感覺，選擇專心發展籃球，就讀漢口國中時接受球隊訓練，和隊友張硯宜一同到苗商繼續當隊友。

張文馨笑說：「我很喜歡團隊運動大家一起受苦、磨練、鼓勵的情感。」她透露，因為國中就離家較遠，一開始有些不適應，還好和張硯宜有個伴，大約1個月就適應在苗商的生活，前幾場因為發揮不理想有點缺乏信心，在隊友、教練鼓勵下，於外卡賽首戰勇猛發揮，助隊保有爭取8強希望。

除了張文馨，古寶誼為苗商貢獻14分、7籃板，高嬿婷11分；東泰高中連予淨投進4記三分球獲得19分，洪芊芸12分，兩人也各抓下5記籃板。