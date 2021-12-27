蔡英文總統採取「聯美抗中」策略，讓兩岸關係陷入緊張，台灣民意基金會預計28日公布的民調顯示，關於民進黨政府處理兩岸關係的表現，滿意者只比不滿意者多0.7個百分點，顯示台灣人對民進黨政府現階段處理兩岸關係的表現，看法嚴重分歧，基金會董事長游盈隆認為，這無疑是一項新的警訊。

台灣民意基金會明天將發表12月全國性民調報告，並舉行「2021四大公投後台灣民意新趨向」記者會，基金會董事長游盈隆今天預先發布部分資訊。

關於民進黨政府處理兩岸關係的表現，最新民意顯示，18歲以上台灣人中，四成四基本上滿意民進黨政府處理兩岸關係的表現，四成三不滿意。滿意者只比不滿意者多0.7個百分點。

游盈隆表示，這項發現意味著，台灣人對民進黨政府現階段處理兩岸關係的表現，看法嚴重分歧。這無疑是一項新的警訊。

關於台灣人對邦交國數目的態度，最新民意顯示，18歲以上台灣人中，有三成三基本上擔心邦交國持續流失的問題，但有高達六成不擔心。他說，這顯示，台灣絕大多數成年人已經逐漸習慣邦交國日減的趨勢與事實，但仍有三分之一的會擔心外交日趨孤立的現實。