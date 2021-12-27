北京國家游泳館水立方變身冰立方，提供冬奧冰上賽事比賽場地。（藍孝威攝）

2022年冬奧會和冬殘奧會北京主辦城市系列新聞發布會之北京冰雪運動發展專場今天27日舉行。香港文匯網報導，北京市體育局副局長葛軍在發布會表示，北京2022年冬奧會和冬殘奧會的成功申辦為首都體育事業提供了新的發展契機，目前北京共有市級青少年冰球隊5支、滑雪隊1支，區級青少年冬季項目運動隊125支，註冊人數從2017年的79名增加到7565名，4年內增長近百倍。

葛軍說，面對北京開展冰雪運動供需矛盾的實際困難，北京市逐年增加冰雪場地設施供給，冰雪場地由冬奧申辦前的42座冰場、44塊冰面，22所雪場，發展為82座冰場、97塊冰面，32所雪場。加快推進體教融合，全市冰雪運動特色學校和奧林匹克教育示範學校均達到200所。創新舉辦首屆市冬季運動會，總參與人數達到6.24萬，有效激發了各區培養青少年冰雪運動後備人才的積極性。「冰雪運動進校園」做到了16個區全覆蓋，中小學生上冰上雪已達約210萬人次。

葛軍指出，北京不斷拓寬後備力量成長管道，市、區冰雪運動人才培養體系初步建成，共有市級青少年冰球隊5支、滑雪隊1支，區級青少年冬季項目運動隊125支，註冊人數從2017年的79名增加到7565名，四年內增長近百倍。2021年北京市中小學生校際冰球聯賽，共有119所學校、126支隊伍、1730名運動員參賽，比賽場次達到319場。

2021至2022北京市青少年冰球俱樂部聯賽共進行1224場比賽，有25傢俱樂部、256支隊伍近3600名球員參賽，賽事規模繼續保持亞洲第一。在今年的全國冰球錦標賽上，北京男女冰球隊雙雙奪冠，正是多年來北京冰雪運動蓬勃發展的縮影。

北京2022年冬奧會和冬殘奧會的成功申辦為首都體育事業提供了新的發展契機，面對新冠肺炎疫情等各種風險挑戰，北京均衡發展夏季項目和冬季項目，讓人民群眾一年四季都能參與體育運動。

為配合北京冬奧會的舉辦，營造濃厚的冰雪氛圍，已連續舉辦了7屆北京市民大眾歡樂冰雪季的活動，開展各級各類群眾活動2萬餘場，參與人次約達到3100多萬，冰雪運動覆蓋面進一步擴大。