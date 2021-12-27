台中市第二選區立委候選人顏寬恒「政策三箭」政策，27日射出第一箭「公托公幼政策」，未來若當選將落實提高公托公幼數量，讓年輕爸媽不用為了孩子托育，大老遠送孩子到遠處托育，就此打造優質就學環境。

顏寬恒表示，從目前公開資訊顯示，即便納入居家式托育，第二選區內公托與準公共系統動能，仍遠遠不足以滿足當前新生人口與新手爸媽需求，選區內公私收托比僅沙鹿區超過兩成，但龍井、大肚現有公托數量還是零，但這樣的資源缺乏跟現況，即便台中市府近年已積極推動，成效是全國名列前茅，全台卻仍普遍面臨到資源不足問題。

身為人母的發言人白喬茵提到，根據一份公開調查報告，如果0-3歲幼兒送托保母或私立幼托機構，每月平均需花費1.6萬元，佔家庭所得比例約20％，但相對若能將子女送托公立幼托機構，費用佔用家庭所得比例僅為10％。

顏寬恒說，不只是0-2歲的問題，包括2-3歲幼幼班及3-5歲幼兒園，按台中市目前公私托比例仍呈現3：7，距離目標4：6，甚至是5：5仍有不足。不管是公托或幼托，場地均難以尋覓，他承諾，未來除了將配合市政府積極介入盤點現有校舍空餘空間外，也會尋找適合的場地與公共空間。

顏寬恒提到，除了硬體設施之外，師資是目前幼托最大困難與癥點，根據兒童及少年福利機構設置標準，托嬰中心師生比例較低為1：5，而幼兒教育及照顧法施行細則規定幼幼班師生比例較高（1：8），一位教保員最多照顧8個孩子，每班以16人為限，且不得混齡。

顏寬恒說，在調降師生比之際，若交給地方政府，也要考慮公幼公托能量是否能負荷，否則公幼可收托人數變少，其餘人數反而擠到私幼去，反而加劇目前家長遭遇的問題。

顏寬恒認為，調降師生比勢在必行，但前提是目前教保服務人員錢少事多責任重，以至於離職率超高，還有新人不願意投入職場，導致師資嚴重不足，要從根本解決這樣的問題，必須要從教保服務人員的薪資調漲以及服務待遇提升來增加誘因才能根本解決。