國軍向美採購的M109A6自走砲，陸軍參謀長章元勳表示，全案因故尚未簽發價書，今年預算13億元將保留，明年則編列20億元；他說，明年應會簽署發價書。不過，多位立委有意見，有立委主張應繳庫，最後主席立委陳以信裁示提案保留。

章元勳說，M109A6自走砲最早是需求100門，但到108年時，需求即改為40門，換算單價，每門砲僅約1.449億元，並沒有外傳高價問題。章元勳同時表示，M109A6自走砲仍是美軍現役裝備，預訂2030年才除役汰除。

此外，民進黨立委劉建國提案表示，陸軍「M60A3戰車砲控、射控及觀瞄系統」111年編列2千萬元預算，而目前陸軍的主力戰車有1010輛，其中M60A3戰車460輛，是當前地面防衛作戰的主力，但提升計畫卻是只有塔射控系統等項目，為何只有上半部提升？下半部沒提升？就像人腳麻是要怎麼跑？戰車下半部動不了或是反應慢半拍，戰爭要怎麼打？

章元勳表示，陸軍目前計畫針對戰車射控與瞄準系統進行性能提升，並將納入整體評估與成本分析，再作下一階段底盤車輛研改，現正在研究階段，陸軍希望整體都能作提升，但目前評估只要提升砲控系統即可。全案減列500萬元。