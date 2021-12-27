今年最後一波寒流持續發威。香港《文匯報》引述大陸氣象專家表示，26至27日，降溫重心主要在南方地區，各地陸續迎來本輪降溫最冷時刻。降水方面，南方降雪於26日進入最強時段，湖南、湖北、江西、貴州等地出現降雪或雨夾雪，其中湖南部分地區迎來暴雪，且已啟動低溫雨雪冰凍災害Ⅲ級應急響應，多條高速管制，部分航班取消，邵陽、懷化、婁底等地中小學緊急停課。

26日早晨，東北、華北、黃淮多數地方氣溫跌至近期低谷，刷新入冬來新低。大陸中央氣象台表示，此次寒流的大範圍強降溫過程已趨於結束，但未來兩天寒流影響過的大部地區仍較寒冷。預計，27至28日，最低氣溫0℃線將位於華南北部至貴州南部一帶。

★湖南17縣市區積雪超10公分

降溫的同時，多地還遭遇了大雪侵襲。大陸中央氣象台稱，26日8時至27日8時，湖南中西部、重慶東南部、貴州中東部等地部分地區有大雪，其中，湖南西部、貴州中東部等地部分地區有暴雪。據大陸氣象部門監測，截至26日14時，湖南有54個縣市區出現積雪，其中17個縣市區的積雪厚度超過10公分。

湖南省氣象台26日6時發布暴雪黃色預警，氣象部門預計湖南多地的降雪與寒潮天氣還會持續。根據前期雪情和後期天氣形勢預測，湖南省低溫雨雪冰凍災害應急指揮部決定：自26日12時起，將低溫雨雪冰凍災害Ⅳ級應急響應提升為Ⅲ級。防範重點時段為26日至27日，防範重點區域為湘西州南部、懷化中北部、婁底西部、益陽西部和湘東南等地區，防範重點行業為交通運輸、電力、住建、文旅等。

為了應對大雪天氣，保證師生安全，湖南省教育廳26日發布了《關於做好中小學幼兒園防禦低溫雨雪冰凍天氣有關工作的通知》，要求各中小學幼兒園可根據當地天氣調整學生上下學時間，必要時可暫停戶外活動。邵陽、懷化、湘西三市（州）教育局發布緊急通知，為確保廣大師生生命財產安全，義務教育階段學校、幼兒園、校外培訓機構27、28日放假2天，婁底市通知放假1天（27日）。

★經停長沙南列車32趟停運

據大陸交通運輸部消息，截至26日17時，受降雪及路面結冰影響，湖北、湖南、四川、貴州境內5條高速16條國省道26個路段封閉。湖南地區部分列車出現不同程度晚點或停運，長沙高鐵南站表示，26日經停長沙南站旅客列車32趟停運。長沙機場地區本輪降雪持續到26日23時55分左右，長沙機場26日原計劃起降航班378架次，部分航班取消。

★各地各部門推應對措施

寒流之下，大陸各地各部門紛紛推出應對措施，為民眾生活增加暖意。多地公路部門立即啟動防滑保暢應急預案，採取「機械＋人工」的方式，開展除雪打冰作業。農業、交通、建築、能源供應、通訊保障等部門紛紛加強氣象災害風險防範，做好抗凍和防風工作。供電和供暖部門提前部署，確保電力和暖氣可靠供應。

此外，氣象專家提醒，湖南、貴州以及雲南東部、廣西北部等地雨雪相態（物質狀態，指物質狀態，基本有固態、液態、氣態、等離子態四個態）複雜，需格外警惕道路濕滑、電線積冰及低能見度天氣等對道路交通、電力、通訊設施和城市運行的不利影響。