2021年台股本周四即將封關，加權指數今（27）日寫下歷史新高，千金股緯穎（6669）今日股價領頭創上市來新高價，合計共有11檔股價同創上市櫃來歷史天價，但也有台數科（6464）等5檔個股，創上市櫃來新低，包括三商家購（2945）及威健生技（6661）二檔個股今年上市櫃新兵，不但沒有蜜月期，且收盤創新低，投資人受傷慘重。

千金股緯穎今天股價創創新天價，與信邦、上品、三福化等4檔為上市股，杏昌、振宇五金、崧騰、詮欣、立衛、建舜電、福邦證等7檔上櫃股創歷史新天價。從上述統計可以看出，以內資為主的上櫃中小型股股價剽悍，創新高檔數遠比上市多，尤其是櫃買指數尚未創歷史新高，但個股百花齊放。

不過，在台股加權指數站上萬八，且創歷史新高，而櫃買指數也創波段高點下，仍有5檔上市櫃股不給力，顯示大股東態度消極，包括上市的三商家購、台數科，以及上市的雅茗-KY、叡揚、威健生技等，卻在2021年即將結束，股價跌跌不休，今天都創下了上櫃來新低。