歌手王力宏近日屢遭爆私生活混亂，並證實與妻李靚蕾離婚，18日從大陸緊急返台，25日隔離屆滿7天後返家繼續檢疫，據了解符合衛福部的7+7方案可返家檢疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，只要集中檢疫滿168小時，並拿到陰性報告，符合這兩個規定就可以離開。

媒體問到，王力宏18日回台，在集中檢疫所7天後，原本應該25日上午就要離開，但卻延後到晚上才離開，是否有違反相關檢疫規定？

陳時中說，當天離開是指在集中檢疫所滿168小時，且拿到陰性報告，只要同時符合這兩個規定就可以離開，並沒有規定一定要什麼時候離開。

陳時中說，旅客入境時就要填寫檢疫處所，是否符合入境填寫的地點也會讓地方衛生局進一步了解。「不能早可以晚」，因為可能還有防疫計程車的安排，但無論是選擇7加7或10加4，在入境時就已經要填好，如果要更改就得事先報告，批准後才可以。