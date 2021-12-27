游盈隆(本報系資料照片)

四大公投被完封，台灣民意基金會最新民調顯示，台灣人對公投過程與結果的評價只有60分，評價不高僅勉強接受。至於蘇貞昌內閣整體施政，有四成六滿意，四成四不滿意，基金會董事長游盈隆認為，四大公投結果只讓蘇內閣解除倒閣危機，並未提升施政滿意度。

台灣民意基金會明天將發表12月全國性民調報告，並舉行「2021四大公投後台灣民意新趨向」記者會，基金會董事長游盈隆今天預先發布部分資訊。

關於台灣人對四項公投過程與結果的評價，最新民意顯示，對甫結束的四大公投過程與結果，十八歲以上的台灣選民給出的評價是60分，游盈隆指出，這說明選民對這次公投評價不高，勉強接受而已。

在台灣人對今年台灣整體經濟狀況的感覺方面，民調顯示，台灣選民對今年台灣整體經濟狀況看法分歧，二成六認為變好，三成二認為變壞，三成八認為沒有改變。

他說，這項發現透露了一項重要訊息，儘管蔡政府極力宣傳今年台灣經濟表現亮麗，經濟成長率超過6％，但近七成的台灣人感覺整體經濟不是變壞就是和去年一樣，沒什麼改變。

關於台灣人對個人今年經濟狀況的感覺，最新民意顯示，對個人今年經濟狀況，絕大多數人（五成九）覺得和去年一樣，沒什麼改變，二成四覺得變壞，一成五覺得變好。

游盈隆表示，八成三台灣人過去一年的經濟狀況不是變壞，就是沒有改變，只有一成五的人感覺經濟狀況變好。也就是說，過去一年，絕大多數台灣人主觀上日子並沒有變得比較好過。

在台灣人的政黨支持傾向方面，三成二支持民進黨，二成支持國民黨，一成二支持民眾黨，2.7％支持時代力量、1.9％支持台灣基進，三成一中性選民。和上個月比，可以清楚看出，經歷四大公投戰役後，各大小政黨支持度出現明顯變化。