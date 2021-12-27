最近在中國大陸爆發的格鬥選手「玄武」與日本拳手木村翔的爭議事件，引來外界許多討論。有人感嘆木村翔是前WBO世界蠅量級拳王，卻為了賺錢大老遠跑來遭到玄武糟蹋，差點受重傷。其實職業拳擊手收入普遍不高，2017年統計出來的年收中位數僅有5萬美元（新臺幣140萬），半數的拳手賺不到這個數字，最底層10%拳手大約年收2萬美元，還得承擔一身傷痛。

木村翔年輕時在東京當過外送員，他登上WBO拳王之前經濟非常拮据。WBO是拳壇四大聯盟之一，拳王收入不會太差，但是木村翔只防衛兩次就敗給同胞拳手田中恒成。主要是因為擊敗了鄒市明，所以木村翔在大陸拳迷之間特別有名，成為玄武下手詐騙的目標。

職業拳壇同時存在許多聯盟和冠軍腰帶，只有1%的頂級拳手能夠達到年收100萬美元。拳手在比賽裡可以按比例分取票房利潤，雙方較有名氣與票房號召力的俗稱「A方」，身為「B方」的拳手只能分到比較少的出場費。梅威瑟（Floyd Mayweather Jr）賺這麼多錢除了他的比賽票房驚人，他做為強勢的「A方」也拿走了絕大部分的利潤。拳擊史上票房最高的5場比賽，前4名都是梅威瑟的比賽。

如果是在重視格鬥的國家，當上拳王還可成為國家英雄，獲得豐厚的代言收益甚至是政治權力。例如墨西哥的阿瓦瑞茲（Canelo Alvarez）、菲律賓的帕奎奧（Manny Pacquiao），根據sportskeeda保守估計，帕奎奧的淨資產約為2.2億美元（新臺幣61億）。