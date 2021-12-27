戴姆勒集團周末在公司網站上公告，與中國的比亞迪已經簽署股權轉讓協議，將重組雙方合資公司深圳騰勢新能源汽車的股份，調整電動車品牌騰勢(Denza)的發展方向。

雙方目前對該合資公司各持有50%股份，戴姆勒將降到10%持股，比亞迪則提高到90%；交易預定在2022年中完成。該合資公司在2012年成立。

比亞迪目前正在推動高級電動車的發展，原本寄望在賓士汽車加持下，能跟蔚來和特斯拉競爭。

兩家公司原先希望以騰勢品牌為基礎，要成為中國最成功的新能源汽車製造商。然而現實與目標一直存在差距。目前在中國有上百個電動車品牌當中，騰勢銷售排名僅約在第80名，市占僅在0.02%。

面對如此慘痛數據，戴姆勒一直試圖與騰勢品牌保持距離。此一發展不令人感到意外，戴姆勒執行長Olaf Kaellenius在11個月前就對媒體表示，不想對與公司策略無關的中國品牌花費太多錢。