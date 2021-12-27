美國消費者物價指數居高不下，有專家點出，二手車價格不斷飆高，今年以來已漲將近5成，速度遠比股市、虛擬貨幣還要快，且狂熱的市場已有泡沫化跡象，總有一天會面臨崩潰。

CNBC報導，研究機構Bianco Research總裁James Bianco談到二手車市場火熱的狀況，「二手車的價格在過去4個月內上漲至少20%，已經超過標普500的水準，甚至是贏過比特幣，數據顯示，二手車的價值仍快速上升中，目前還沒達到最高峰。」

不僅如此，James Bianco也提到，「如果你想知道2021年擁有的最佳投資標的是什麼？就是你家車庫或車道上的那台中古車，近期二手車升值的速度優於股市，也比某些虛擬貨幣還要快。」

然而James Bianco認為二手車價格快速飆升，使得該市場已出現泡沫化跡象，「這確實是一個很大的泡泡，原本應該貶值的東西，今年卻暴漲近5成，這是聯準會不希望見到狀況，因為這會強化市場對通貨膨脹的印象。」

二手車之所以會以如此驚人的速度飆漲，James Bianco分析，「有兩種人積極搶進市場，一種是因為晶片短缺買不到新車的人，另一種則是炒作二手車的人，因為目前的市場共識是價格只會越來越貴。」

知名車輛估價網站Kelley Blue Book數據顯示，無論新車或二手車售價都處於歷史高點，11月新車平均售價為46320美元（約128萬新台幣），二手車則為27569美元（約76萬新台幣），比去年同期高出27%。

至於二手車市場何時才能降溫，James Bianco表示，「每個人的看法都有很大不同，但這種情況可能還會持續兩周甚至一年，總而言之，你說看到的市場活動可能是泡沫。」