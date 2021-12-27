跨年倒數，台北捷運與台灣外籍工作者發展協會合作，號召在台灣工作的外籍朋友參加北捷跨年夜服務團隊，今年擴大招募，有20餘位志工加入，將在12月31日當晚，與民眾一起見證倒數的每分每秒，搭捷運開開心心參加活動，且平平安安返家，感受不一樣的台北城。

印尼籍服務志工哈納斯表示，哈納斯參加台北有趣的跨年活動後，回程在捷運站看到穿著背心的志工，聽到熟悉的家鄉話，有了「我也可以作志工」的念頭，去年興沖沖第一次報名，因疫情緣故取消志工服務，讓他大呼可惜，期待疫情緩和，跨年活動仍可正常舉行，讓他有貢獻一己之力的機會。

哈納斯目前就讀中央大學博士班，攻讀電腦人工智慧領域，因媽媽曾在台灣擔任家庭看護員長達數年，因此來台灣念書的同時，也學習媽媽辛苦工作的精神，有餐廳打工賺取生活費的經驗，希望明年畢業典禮，能邀請爸媽來台參加跨年，計畫將帶著家人搭捷運舊地重遊，再次體驗台灣友善互助的氛圍。

越南籍服務志工阮氏紅惠，也親身感受台北不夜城的跨年煙火魅力，在捷運站聽到志工用越南話跟等候入站的旅客互動，讓她訝異北捷也有這樣的服務，興起一股跟著做的想法，去年報名了志工服務，但疫情關係取消，今年再接再厲報名，希望有服務機會，拉近越南和台灣情感交流。

目前仍在台灣工作的阮氏媽媽，相當鼓勵阮氏紅惠來台念書，學習不同思考方式，讓自己眼界開闊，她自義守大學畢業後，現於黎明技術學院擔任國際處助理，談到越南河內捷運已於今年11月啟用營運，她笑說沒能回國體驗，倒是已在北捷享受快速、乾淨等優點了。

泰國籍服務志工蕭風雲說，每年跟同學參加跨年活動，親眼見到台北101大樓絢爛煙火，盡情享受青春不留白的跨年夜，因緣際會認識協會人員，約定今年報名志工服務團隊，除了服務泰國籍鄉親，也可從另一個角度看看不一樣的台北。

蕭風雲今年甫自銘傳大學畢業，她主修新聞與大眾傳播，對於泰國和台灣新聞或熱門話題都相當關注。泰國曼谷捷運和北捷相比較，以她個人經驗來說，喜歡北捷多一點，除了站內轉乘或搭車都方便，詢問過車站服務人員如何前往目的地，輕而易舉解決找路的困擾。