內政部指出，行政院已核定「運用既有旅館及公私有房舍轉型社會住宅計畫」，將於2022年元旦上路，規劃在2年內鼓勵2萬戶旅館和公私有房舍轉為社會住宅，營運管理以3年為期，給予減免稅賦、補助費用、輔導轉型與貸款協助等誘因，協助旅館業者度過疫情衝擊，也可讓青年與若是有更多元的優惠居住選項。

交通部統計，國內一般旅館3300家有超過 16萬間房間數，以1成來計算約1.6萬戶，加上部分公私有房舍約4000戶參與，因此以2萬戶為計畫戶數，參與轉型的既有旅館業者，將比照社宅享有免地價稅、免房屋稅，以及居住租金收入免徵營業稅的優惠。

國家住都中心將補助業者改裝修繕每戶4萬，停業旅館額外增加1萬元。租金以市價的5折、7折及8折承租，提供租金差額補助。另補助簽訂租賃契約的公證費最高3000元。

地政司將專案輔導有意願轉換跑道的旅館業者取得租賃業者資格，交通部觀光局也會依據「交通部觀光局振興觀光產業融資貸款及利息補貼作業要點」，給予專案貸款與融資管道協助，讓業者能真正感受到政府在財務面及政策面的支持。

內政部規劃，以整棟旅館轉型為社宅為優先，將採取「國家住都中心擔任申辦者」、「旅館業者擔任申辦者，請租賃業者代管」或「租賃業者擔任申辦者」等3種模式來進行辦理。

為鼓勵既有旅館響應，營建署已在11月至12月間，與交通部與國家住都中心赴六都與各地租賃公會及旅館公會成員說明。近期國家住都中心也將公布申請條件、規格審查要項、申請書圖範本等，讓業者能進一步評估物件適合性及財務可行性，請有興趣的業者多加留意。

內政部強調，旅館轉型社宅，防火避難設施及設備安全，均需符合建築法及消防法相關規定，未符合者，國家住都中心將要求改善，於審查同意後才予以補助，以確保居住公安及消防安全。期盼經由跨部會資源的整合及民間力量的投入，讓既有旅館與閒置房舍成功轉為社宅，提供青年及弱勢族群初期打拚的起家厝，以落實居住正義。