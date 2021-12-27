玉山金控與政治大學商學院12月24日舉行2021「玉山學術獎」頒獎典禮，由政治大學商學院蔡維奇院長、玉山金控陳美滿總經理共同頒獎，獲獎教授為資管系李曉惠老師、莊皓鈞老師及周彥君老師，得獎論文分別發表於作業管理領域頂尖期刊《Management Science》、《Journal of Operations Management》。

政大商學院院長蔡維奇表示，感謝玉山金控長時間支持頂尖學術研究，產學攜手合作促進管理知識的發展；本年度資管系有三位教師於作業管理領域研究上有亮眼成就，榮獲玉山學術獎的肯定；追求學術頂尖的路上，縱然辛苦，但玉山學術獎是溫暖而有力的支援，相信在玉山金控的支持下，未來會有更多教師躍上國際、邁向世界頂尖。

資管系李曉惠教授的研究指出，為了保持競爭力，高科技製造商可選擇以股權或貸款來投資其具潛力之新供應商，投資策略不僅影響新供應商的技術成功率，亦會影響現有供應商精進的投入。研究發現，即便貸款導致較低成功率，因其成本轉移效應允許製造商降低採購款，可能仍是首選。然而，當現有供應商有強大降低成本能力時，貸款可能過度激勵新供應商導致反效果。

資管系莊皓鈞副教授及周彥君副教授合著的得獎論文，主要協助電子零組件通路商，建構機器學習模型，提升對下游客戶未來一季零組件需求量的預測準確度，優化後續採購決策，降低營運資本風險。此論文提出一個跨品項學習的架構，透過資料跨週彙總與預測因子建構，用「單一模型」取代「n個品項需要n個獨立模型」的傳統思維，降低在不同客戶與季節預測錯誤，對需求預測理論文獻和產業實務皆有所貢獻。

玉山金控總經理陳美滿表示，「玉山學術獎」至今邁入第11年，今年的成果非常豐碩，臺大、政大、清大、成大、中央、台北大學共計12位教授獲獎，獲獎領域涵蓋財務、會計、行銷、資訊管理、作業管理以及組織管理，展現玉山學術推動國內管理領域研究與國際接軌，以及鼓勵頂尖學術研究的成果。歷年則累計51位教授獲獎，深心期許玉山學術獎未來發揮更大的影響力，協助更多傑出教授站上國際學術舞台。