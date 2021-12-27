兆豐保險實踐ESG理念，今年與苗栗縣政府共同建立健全的社會安全機制，由兆豐保險為苗栗縣逾二千位弱勢族群規劃微型保險為其轉嫁風險，最高有30萬元保險保障，可維持基本生活，避免家中經濟再度陷入困境。

苗栗縣目前有3萬4095位身心障礙者，兆豐保險表示，該公司為苗栗縣15歲至69歲身心障礙縣民規劃一年期微型傷害保險，保障每人因意外傷害事故導致失能或死亡的保險金，理賠最高可達30萬元，預估有2040名縣民受惠。

苗栗縣政府12月24日上午在苗栗縣政府第一辦公大樓舉行「兆豐保險微型團體傷害保險捐贈」活動，縣長徐耀昌特別頒發感謝狀，由兆豐保險總經理游建烽代表接受。

兆豐保險為兆豐金控旗下子公司，長年以來關懷弱勢，近年更積極與各地機構、慈善團體合作，攜手同仁投身社會機構給予協助；今年屢獲肯定，陸續榮獲臺灣保險卓越獎「微型保險推展卓越獎」金質獎及金管會保險競賽「身心障礙關懷獎（永續關懷獎）與業務績優獎」；日前更與中華民國超級馬拉松協會合作舉辦綠色賽事為漸凍人而跑，實踐兆豐保險企業社會責任，更體現母公司兆豐金控ESG理念，持續作為台灣社會安全永恆的守護者。