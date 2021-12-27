效力日職火腿隊的「大王」王柏融日前趁著返台空擋回到故鄉屏東，出席萬丹紅豆牛奶節，還有球迷專程南下，就是要一睹球星風采，看到熱情球迷支持也讓王柏融直呼感動，他也透露在日本時最想念的家鄉味，就是屏東夜市的肉圓，「跟北部的不一樣，我喜歡蒸的。」

每年球季結束後王柏融都留在北部自主訓練，但偶爾也會抽空回到家鄉屏東與家人團聚，日前他出席萬丹紅豆牛奶節，這也是他首度在故鄉出席活動，「因為這次地點不是在市區，有感受到鄉親們不一樣的熱情。」

把握難得回屏東的機會，王柏融不做訓練，「回屏東就是放假、放鬆。」家人偶爾也會上北部，「在台灣這段時間很常相處在一起。」他也透露旅日在外時最想念的家鄉食物，除了紅豆餅外就是肉圓，他自己偏好用蒸的肉圓。

今年王柏融打出旅日3年來最佳成績，季後也獲得球團續約1年的肯定，季後火腿2大主力外野手西川遙輝和大田泰示相繼轉隊，明年球季王柏融可能可以獲得更多機會，他表示，感覺自己的機會更多了些，春訓時也會展現能力給新監督新庄剛志看，而他也在祈願布條中寫下「我能夠相信自己能做到」，盼新球季能有更好的表現。