玉山金控連續10年舉辦「資源流通愛心義賣活動」，這是由玉山志工主動發起、籌辦的公益活動，有超過4000人次熱情參與，共捐贈7276項全新及二手物品，義賣加自由捐款共603萬餘元，將全數將捐助玉山「關懷學童專案」，可幫助約3000名經濟弱勢或突遭變故的學童，提供學童經濟上的協助，用以支持其學習，未售罄物品也全數捐給愛心慈善單位。

玉山志工基金會執行長黃男州表示，玉山人發揮志工精神，匯集共同的力量付出關懷，不論是捐出物品、參與義賣活動、擔任服務志工都代表著一份愛心，共同為學童關懷、物品循環利用盡一份心力。透過資源的互通與轉動，鼓勵玉山人珍惜資源、付出愛與溫暖，以具體行動實踐環境保護與慈善關懷，帶動社會更多正面力量。

今年愛心義賣活動共募集了7276項全新及二手物品，包括各種書籍及繪本、日常用品、兒童用品及玩具、實用的3C家電、精品皮件及藝術收藏等。除了一般義賣商品區外，也設置線上投標區競標高價商品，主管同仁可選擇現場鑑賞或透過數位方式了解每一項競標商品的特色，系統自動化記錄每一次的出價，線上投標打破空間的限制，希望讓更多人參與活動、出價標回喜愛的物品。

玉山「關懷學童專案」自2012年啟動，至今已累計幫助超過7.5萬名學童，玉山志工基金會與國小學校合作，透過每學期提供經濟弱勢或突遭變故的學童定額補助，依個別的需求可用於學雜費、書籍費、課後照顧班、文具學用品、戶外教學或其他費用，讓學童能夠安心就學、快樂成長，期盼凝聚更多力量共同構築孩童的教育，讓台灣的未來更加美好！