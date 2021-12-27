藝人澎恰恰去年因投資電影失利欠2.4億宣布破產，一年過去償還2000萬，剩下2.2億債務，卻傳出逃避債主、未出庭等爭議。近日他坦言錄影時身心狀況不佳頻閃神，收工後獨自坐在車站沉思，忽然收到警察遞來的小紙條，看完內容備感窩心。

澎恰恰25日在臉書發文，開頭先感恩一起主持節目《超級夜總會》的許效舜、苗可麗，「2位搭檔在我身心都不佳的情況下，很有默契的補足我的閃神！感謝兩位！」錄影結束後，澎恰恰一個人坐在高鐵車站的等候椅子上，開始在想事情，此時一位員警忽然朝他的方向走過來，澎恰恰以為有什麼事，想不到對方只是把一張寫了字的時刻表放在他的坐位旁邊，對澎恰恰點頭示意，即便戴著口罩都能感受到親切感。

澎恰恰打開紙條，看到員警的親筆字跡：「澎哥加油！新的一年要來了，大家都要打起精神，支持您。」此時心中湧入一股暖流，澎恰恰不禁感謝：「聖誕節的尾聲，天氣冷颼颼，此刻我的心卻是無比溫暖。」並將員警給予的鼓勵傳播給社會，鼓勵大家都要打起精神迎新年。

許多網友也紛紛留言替澎恰恰打氣：「真的非常感動！這就是台灣最美的風景！台灣人愛您，您也要為台灣打起精神！加油！」、「一切都會挺過的」、「我們都支持你」等，演藝圈星友陳思安、王瑞霞也留言：「好感動」、「暖心」，就連主持搭檔苗可麗都現身表示：「謝謝你」，為寒冷的氣溫增添一股暖意。