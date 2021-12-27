酒駕肇事頻傳，造成無數家庭悲劇。高雄市26日晚間發生一起小客車酒駕衝撞一家四口，造成一死三傷的事故，且肇事駕駛並非第一次酒駕。此案讓酒駕罰則再度引發討論。入口網站《Yahoo》今起針對「目前台灣酒駕再犯致死目前最高罰則無期徒刑，你認為是否足夠？」進行民調，截至15時止，有47.8%網友認為完全不夠、20.3%不太足夠、14.6%還算足夠、10%非常足夠，以及7.3%不知道／沒意見。

根據三讀修正條文，酒駕致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑。5年內再犯酒駕因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

《Yahoo》今起至31日止，針對酒駕罰則進行相關民調，截至27日15時止，已有8100人進行投票，其中關於「你是否認同顧客酒駕，供酒店家須負連帶責任？」有23.6%網友表示非常認同、16.2%還算認同、32.8%不太認同、17.7%完全不認同、9.7%不知道／沒意見。

至於「有人主張酒駕致人於死應該比照殺人罪論處，你是否同意？」則有64.4%網友說非常同意、16.5%還算同意、5.6%不太同意、4.9%完全不同意、8.6%不知道／沒意見。

★中時新聞網關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時新聞網關心您：開車不喝酒、喝酒不開車！