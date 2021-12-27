台中市東勢區慶福里簡易自來水系統27日完工啟用，副市長令狐榮達出席典禮。（陳淑娥攝）

台中市東勢慶福里過去自來水系統無法到達，埋設地下管線因使用多年出現漏水問題，經發局向中央爭取434萬7000元，市府籌編預算245萬3000元進行改善，共鋪設簡易自來水管線約12公里，約220戶居民受惠。副市長令狐榮達表27日出席完工啟用典禮，與居民感受擁有自來水的喜悅。

今日活動包括副市長令狐榮達、經發局副局長李逸安出席，東勢區長翁培真及在地里長到場。令狐榮達表示，市長盧秀燕關心每個市民，希望提升民眾生活品質，這次改善工程增加自來水儲水量，供水範圍涵蓋更多家戶，未來市府會持續協助其他偏遠地區。

令狐榮達指出，過去東勢慶福里自來水系統無法到達，使用1971年間埋設於地下管線，因使用多年，設備出現漏水等問題，經發局向中央爭取434萬7000元，市府籌編預算245萬3000元進行改善，共鋪設簡易自來水管線約12公里，涵蓋慶福里第1、3、4、5、6鄰，約220戶居民受惠，提高便利性，縮短城鄉差距。

經發局副局長李逸安說明，東勢區慶福里既有地下水井1處與水塔3座，水源供水狀況尚稱良好，但現有用戶配水管線長年來維護不易，且管線損壞狀況不易察覺，導致抽水電費居高不下，市府今年獲經濟部水利署補助，於8月施工，並於12月完成工程，大幅改善民生用水問題，原計畫供水戶130戶，現已供水達220戶以上。

經發局指出，改善工程總共增設60噸水塔1座、2頓沉沙桶1座、抽水馬達2組及2英吋送水HDPE管線2581公尺、1.5英吋送水HDPE管線3964公尺、1英吋送水HDPE管線3156公尺及6分送水HDPE管線3102公尺，增加簡易自來水系統的儲水容量及汰換舊有設施設備，大幅改善民生用水問題，足以因應以往長時間降雨不足所造成的缺水狀況。