警方破獲靈骨塔詐欺成員逮捕孫等人，查扣2輛賓士、保時捷、BMW等名車。（圖／翻攝畫面）

靈骨塔詐騙佯稱知名建商須先繳稅金 警逮黑幫成員15人。

刑事局破獲靈骨塔詐欺集團，逮捕孫姓、詹姓、魏姓、王姓等黑幫成員共15人到案，孫等利用金主成立不動產投資公司，打著知名建設集團公司的名號，佯稱建商急須購買靈骨塔位，才能完成土地開發名義，被害人誤信投入數10萬到千萬不等的資金，最後血本無歸，警方10月間兵分多路，搜索人頭公司等23處，查扣成員利用犯罪所得購買的百萬轎車，訊後依詐欺、組織犯罪防制條例送辦。

警方經歷7個月的調查，發現孫等4人以人頭電話及假名為掩護，向持有靈骨塔的被害人佯稱不動產公司是遠雄建設、興富發建設的子公司，急需購買靈骨塔位，用於無主墓地拆遷，以便完成土地開發案，藉以興建新的建案，願以高價收告被害人持有的靈骨塔。

孫等人委由業務員欺騙被害人，想要售出靈骨塔須先繳納6％到20％的稅金，取得完稅證明才能順利完成交易，迫使被害人信以為真投入大量現金，若缺現金繳納稅金，業務員提供不動產設定抵押貸款，最後靈骨塔沒有賣出，房地產亦遭變賣，最後變成買賣糾紛。

刑事局與基隆刑警大隊、北市警察局、台南市警局等單位，10月中同步搜索、拘提、傳喚孫等15人到案，查扣現金85萬元、存款簿、手機、客戶名冊、公司名片、業務員筆記本、商品銷售買賣契約書、普真寄存託管憑證、寄存託管憑證各一批及被害人相關同意書等贓證物。另查扣犯罪所得購買的2輛賓士、保時捷、BMW名車，成員更挑選諧音「發」的車牌8668作為共用號碼，行徑炫富。

警方呼籲民眾，靈骨塔詐欺行之有年，詐騙手法亦隨時勢不斷推陳出新，民眾若接獲電話自稱靈骨塔位仲介，推銷或媒合殯葬商品交易者，可撥電話至警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證，切勿輕信詐騙集團話術。