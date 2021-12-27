森林護管員月薪上看3.9萬元，術科還要騎乘循環檔車，試場因雨濕滑，今年還延長練習時間。（羅東林管處提供／李忠一宜蘭傳真）

林務局今年舉辦森林護管員招考，所轄8個林管處共有432人報考，在羅東林管處有36人符合報考資格，34人到考，27日公布4名正取、1名備取名單，羅東林管處表示，初任人員月薪上看3.9萬元，雖然一年一聘，但經過考核後不僅可以留任，薪點會提升，還有不少護管員通過高普考。

羅東林管處表示，41人報考者中，符合應考資格是36人，到考人數34人，最年輕考生22歲，最年長者56歲，護管員的工作對各年齡層都有吸引力，不過術科須騎乘循環檔車，12月25日考試當天有7人路考被刷下。

剩下的27人全數通過負重跑走，26日開始第二階段學科測驗及口試，通過甄試錄取4人，備取1人，羅東林管處表示，此次學科考試貼近實務面，但題目較為艱澀、且須細心作答，此次正備取皆為男性，除備取者外，皆為林業本科系畢業。

羅東林管處表示，約聘森林護管員從2020年7月1日起，薪點調升為136.5元，折算月薪3萬元，加上每月2000至4000元不等的山地巡護作業費、服務山僻地區調整的薪酬，初任人員在羅東林管處最高可領取3.7萬至3.9萬元。

錄取者經過1個月專業訓練，訓練期滿、成績及格者，正式成為約僱森林護管員，主要從事森林保護、支援山難搜救、搶救森林火災、林地管理、造林撫育、步道巡護、棲地及野生動植物管理、治山防災等工作。

羅東林管處表示，護管員雖然是一年一聘，但經過考核後不僅可留任，薪點還會提升，也有護管員在職期間準備高普考，通過高普考的護管員不在少數。