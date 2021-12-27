高雄BMW男酒駕釀一家四口無辜死傷，高雄市長陳其邁今（27）日下午出席亞灣「夢想方舟」開幕活動前受訪表示，早上到高雄長庚醫院探視其中兩位傷者，院方允全額協助醫療費。他再次公開疾呼，建議高雄地院從重量刑，且中央必須修法，加嚴罰則。

陳其邁表示，針對酒駕致傷或致死，這是人神共憤，大家完全無法接受的事情。他特別拜託警察局能向地檢署建請聲押肇事者，畢竟這不是第一次，而是累犯，也建議地院能夠從重量刑。

他提到，也建議中央在酒駕罰則部分，應該要再加嚴，針對同車者的刑責建議中央修法，以相關連帶刑事責任來苛責，達到嚇阻作用。

他強調，酒駕不管是車輛的沒入，或一查獲酒駕就應立刻吊銷執照，永久不得再領照，至於車主提供車子也要負起連帶責任。假如在一起喝酒，明知道對方又要開車，而沒有勸阻這個部分，也應該要一併裁罰。

他語重心長說，酒駕致死或者是致傷，除了涉及到人命財產的損失，而像這個案子是一家四口都無端受害，真的是非常令人心痛。

他認為，酒駕肇事者這種一而再再而三，已經涉及到不確定故意殺人，所以建議中央在修法的時候，在酒駕致死部分，以不確定殺人罪來苛責。同時，現在是立法院該採取行動的時候，針對酒駕相關刑法，建議是要從重處罰。

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