西安新冠疫情嚴峻，自23日起封城已進入第5天，疫情仍未見趨緩，本土確診持續創高，並蔓延至其他省市。由於西安市實行了封閉式管理，與外界交通幾乎切斷，據報韓國三星電子設在當地的半導體工廠已進入緊急運營狀態，確保工廠正常生產。

據韓聯社報導，三星電子表示，目前正在最大限度地調動住在職工宿舍內的人員，以確保生產線正常運行。至於今後的具體運營方案還需同中國政府協商。

據悉，三星電子西安工廠是三星在海外唯一的半導體存儲器生產基地，負責三星閃存芯片（NAND）產量的四成，佔全球產量高達15％。

集邦科技表示，西安市封城措施嚴格管控人流及物流，儘管2021年底至2022年1月中以前的出貨多已經安排妥適，但無法排除接下來因物流延遲出貨的可能，這將可能對採購端的物料安排造成影響。此外，該公司的原物料進貨也有可能受到物流受阻而延遲，但三星廠區內仍有安全水位庫存，得以應付未來數月的生產。

另一方面，西安除了是三星的NAND Flash生產重鎮以外，同時也是美光的記憶體封測據點。集邦指出，封測的實質運作不會因為受到封城影響，但仍有物流方面的疑慮，不排除短期內DRAM現貨價會受該事件而有小幅走揚。至於接下來NAND Flash合約價走勢，由於生產未受影響，集邦科技仍維持原來的看法，預期2022年第一季平均價格將下跌10至15％。

然而，由於物流的影響難以預估，採購端恐須向其他供應商增加訂單，且議價心態也可能受到影響，不排除明年首季各項NAND Flash產品合約價跌幅會有進一步收斂的可能性。