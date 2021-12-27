澄清醫院心臟內科醫師張耿豪呼籲，心血管疾病年輕化，不管年輕與否，應適當的運動、規律的作息與健康的飲食，還有戒菸，才是保持健康最重要的法門。（澄清醫院提供／馮惠宜台中傳真）

39歲男子在家追劇時突然倒地，經家人叫救護車送達醫院時已經沒有呼吸心跳，經急救恢復心跳，澄清醫院心臟內科張耿豪表示，該患者疑因抽菸造成心肌梗塞，經緊急心導管手術打通冠狀動脈，再做低溫治療，才救回，未料他仍無法戒菸，半年後又心肌梗塞，才甘願戒菸。

這位追劇入迷上班族的男子，家人看到他突然手機脫手掉落地上，隨後整個人也偏倒在沙發前的地上，以為他是要撿拾手機，沒想到一動也不動的倒在那裡，怎麼叫都沒反應，家人嚇壞了趕快通知119，救護車送到醫院時已經沒有呼吸心跳。

患者在救護車上，救護員經緊急使用AED電擊了3次，持續的CPR，到達急診時仍然沒有脈搏

，經過急診再次去顫電擊跟繼續心肺復甦術，好不容易恢復自發性心跳。

急診評估可能跟心臟疾病有關，立刻跟心臟內科聯絡。張耿豪表示，執行緊急心導管，發現右冠狀動脈完全阻塞，經過支架置放後，總算回復了血流，心跳也穩定下來，但病人沒有恢復意識，昏迷指數只有3分。因此，在患者血壓穩定後立刻執行低溫治療，盡全力來減少病人腦細胞的傷害。

張耿豪說，低溫治療就是利用降低體溫，降低腦部及全身的代謝，進入深度休息的狀態，並抑制自由基反應，來減少缺氧後的腦損傷，為身體爭取復原的時間。

該患者經心導管手術致放血管支架，再加上低溫治療，5天後，完全清醒，不到一個禮拜病人就已出院，一個月內就回到工作崗位。

張耿豪指出，國外統計發現，5成以上患者發生猝死前都沒有其他症狀，一發作時就是心肌梗塞、甚至死亡。而臨床經驗發現心肌梗塞有年輕化的趨勢，這名患者身材適中，卻已抽菸超過20年，每每回診就是一身菸味，但抽菸就是心血管疾病的危險因子，患者出院後半年又出現胸悶，一檢查冠狀動脈狹窄，再進行一次心導管手術，他也才痛下決心戒菸。

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