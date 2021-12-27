女星陳小菁是著名的類戲劇演員，最讓外界熟知的是，她演過多部《戲說台灣》，她一演《戲說台灣》就是20年，也讓奠定陳小菁「戲說一姐」的地位，而陳小菁近期則轉戰八點檔飆戲，不過在日前的預告中，陳小菁卻被發現一邊臉頰異常腫起，對此，陳小菁今（27日）則認了：「大家沒看錯」，透露是因牙痛導致臉腫，陳小菁還大方說大家看到播出畫面可以笑。

陳小菁過去在《炮仔聲》演活惡女「蔡韻如」，她近日則在《天之驕女》飾演為愛復仇、逐漸黑化的「宋金花」，不過在最新預告中，陳小菁卻被眼尖觀眾發現她一邊臉蛋異常腫起，儘管陳小菁用長劉海遮住兩邊臉頰，但仍擋不住腫脹。

對此，陳小菁今早則在臉書發文認了此事：「沒錯～上週五的預告～大家沒看錯～」，陳小菁自嘲自己在冬至含湯圓演戲、很應景，陳小菁進一步表示：「牙痛不是病～痛起來要人命～」，她大方說，大家看到播出畫面可以笑「但別忘了～我也需要被安慰～記得鼓勵我～」，陳小菁透露，同劇男星成潤眼睛也腫，她還自嘲2人是「腫腫兄妹」。

陳小菁頂著牙痛和腫臉，仍敬業完成拍戲工作，所幸牙痛已康復，不過，陳小菁仍有感而發寫下：「可以醜，但工作還是要努力完成」，同時，陳小菁也不忘提醒網友：「天氣多變～大家要注意身體的反應～千萬別忽視」。