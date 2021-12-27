金酒與台灣5縣市農會今天在農委會主委陳吉仲與金門縣長楊鎮浯的共同見證下簽訂契作合約，跨海合作邁向全新的里程。（金門縣府提供）

在農委會臺南區農業改良場努力之下，已成功育成釀酒用高粱新品種「臺南7號」、「臺南8號」，不僅釀酒風味佳，出酒率高，同時具有耐旱、抗病蟲害、節水等優點。（金門縣府提供）

金門縣府期盼借重台灣農業軟實力，建立在台高粱生產供應鏈，一起成就金酒佳釀。（金門縣府提供）

金門高粱酒在國際大賽中屢獲大獎，基於國際貨物運輸延滯、減少碳足跡和分散原物料風險的綜合考量，金酒與台灣5縣市農會今天在農委會主委陳吉仲與金門縣長楊鎮浯的共同見證下簽訂契作合約，跨海合作邁向全新的里程。

這項金門與台灣各縣市加強農業交流的簽約儀式，今天在農委會大廳登場，參與契作主體有新屋區農會、義竹鄉農會、斗南鎮農會、學甲區農會，桃園市、新竹縣、嘉義縣、雲林縣、台南市政府及農會均派員出席。

陳吉仲主委表示，因應極端氣候影響和國民的飲食習慣，農委會正積極鼓勵農民將稻米轉作需水性較少的作物，目前在農委會臺南區農業改良場努力之下，已成功育成釀酒用高粱新品種「臺南7號」、「臺南8號」，不僅釀酒風味佳，出酒率高，同時具有耐旱、抗病蟲害、節水等優點，如稻田轉作高粱可節水1萬700公噸，換算每瓶高粱酒可以節水3.5公噸。未來希望可於高鐵沿線推廣，減少農地地下水抽用，並希望台灣鄉親未來多支持國產高粱，喝金酒同時也照顧到台灣的農友。

金門縣府農林科也說明，大面積高粱種植能否成功，關鍵還是在金酒公司可否與農民達成長期契作，為確保後續產銷無慮，提高台灣農民參與意願，農委會陳駿季副主委多次到金門探討合作事宜，除了金酒公司的收購外，相關對地補貼、種子栽培、統籌窗口等細節均有完善的配套措施，11月中旬陳駿季並與預定種植的南部縣市農友赴金門，與金門在地農友交流高粱種植，加深農民信心，才能有今日的成果。

楊鎮浯縣長表示，金酒公司目前高粱來源以跨國採購為主，因應國際糧食危機，國際糧價價格不斷攀升，與台灣各縣市跨境合作，除可分散採購風險，還可以降低碳足跡、帶動活化農地多元使用，未來搭配農委會產銷履歷驗證，更可以打造在地主題酒，此次合作更可善盡金酒公司企業社會責任，開創政府、金酒公司和農民的多贏局面，縣府對此始終樂觀其成。

金酒公司黃怡凱董事長也表示，有優質的原料才能釀出高品質的金門高粱，也盼能借重台灣農業軟實力，建立在台高粱生產供應鏈，一起成就金酒佳釀。