合歡山因強烈冷氣團發威成銀白世界，台14甲線鳶峰至大禹嶺（24k~41.5k）目前路面積雪結冰限加掛雪鏈通行，由於夜間溫度恐再降低，以致積雪及路面結冰未融，恐影響交通安全，公路總局將從今下午5點起，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）路段，只出不進。

合歡山從昨天深夜開始降雪，並在今晨積雪約0.5到1公分厚，儘管山上天氣十分寒冷，前往追雪民眾仍興奮地互丟雪球，開心地打卡拍照。

公路總局第二區及第四區養護工程處昨傍晚已針對合歡山區路線台14甲線鳶峰至大禹嶺24k到41.5k，實施預警性封閉路段，直到今天早上7點才解除恢復交通，不過沿路積雪結冰，目前限加掛雪鏈通行，另，依管制公告，機車、重機及乙類大客車均禁止進入。

新城警分局稍早指出，合歡山雪晶宮爬坡路段起點積雪潮濕，車輛打滑無法爬坡，導致塞車，南投警方正在排除，第二區養護工程處派鏟雪車前往雪晶宮剷雪，合歡所員警配合南投警方在松雪樓前大廣場（雪晶爬坡路段起點）實施管制，等候南投警方通知再行放行。

由於強烈冷氣團持續發威，公路總局第二區及第四區養護工程處依最新氣象情資研判，今晚台14甲線合歡山區路段，因持續低溫致積雪及路面結冰未融，為確保用路安全，將從今天傍晚5點開始，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k）路段，只出不進，並視明日清晨天候及道路狀況，再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。