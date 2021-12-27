如今在《天之驕女》有著突出表現的男星謝承均，從當年不會講台語熬到現在的地位，被封為「本土劇一哥」，而也因為他在戲中總會跟眾女神們搭檔成CP，經常被安排婚禮橋段，因此另有「最會結婚的男人」封號，但私底下卻是完全相反的情況，今年49歲的謝承均始終單身，感情世界讓人格外好奇，而他昨天(12/26)突曬出一張同框照，女方看起來超年輕，一起底竟是年僅22歲的輔大校花。

出道20年的謝承均，如今是一哥級的人物，但其實當年他是以經紀人身分接觸演藝圈，覺得當藝人收入不穩定，一直拒絕上門的機會，後來終於鼓起勇氣嘗試，飾演了偶像劇《鬥魚》中「阿豹」一角嶄露頭角，轉往本土劇圈從語言開始練起，才熬到今天「本土劇一哥」地位。

外型仍舊帥氣看不出年齡的謝承均，戲裡一直談戀愛、結婚，戲外卻沒動靜，不料昨晚，他突然曬出一張自己跟正妹比肩的同框照，女方看上去超級年輕，可愛的比著YA，身分揭曉，她是方文琳跟于冠華的二女兒齊薇，年僅22歲，目前是輔大的學生，是引發網友討論的輔大校花，謝承均跟小美女合照，寫下：「她說她從小看我的戲長大的，沒關係，我這幾年已經默默接受這個事實了，不過我也是聽妳媽媽的歌長大的喔」，不忘tag方文琳，也讚齊薇是明日之星。

而這種爭論年歲的東西，就是會引發討論，謝承均的發文立刻釣出方文琳現身迎戰，留言反駁：「這是什麼鬼啦？你說啥？啥？啥？怎麼突然眼矇…」，而且戰鬥力十足不斷補刀，爆料自己跟謝承均還演過情侶，不服氣嗆聲：「那那那跟我比賽跑步還是跟我比賽跳抖音運動，贏得了我再說比我年輕，哇哈哈」，齊薇則緩頰說：「好榮幸跟小時候的男神合照喔」，眾人笑爆說她這句話沒有安慰到謝承均，根本是補刀。