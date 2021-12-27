台灣特殊且多變化的地理環境與氣候條件，讓這寶島孕育了讓世界多數地區難以望其項背的植物多樣性。2019年起林業試驗所為加強台灣受脅瀕危植物之保育工作，執行種源保種、植株繁育、就地復育、遷地保育、教育展示及推廣應用等多方位目標兼存並重的「國家植物園方舟」計畫；而參與計畫的恆春研究中心於2019-2020年間，已成功蒐集至少200種以上分布於南台灣地區，位列紅皮書珍稀等級之植物種類。

為讓民眾可實地觀察，進而更了解台灣稀有物種保育現況，林務局屏東林區管理處、林業試驗所恆春研究中心與國立屏東科技大學森林系共同攜手策劃「稀有瀕危植物的庇護所-方舟中方舟展」，自30日至2022年5月31日止。

展覽以墾丁國家森林遊樂區（即恆春熱帶植物園）花榭溫室為場域，模擬恆春半島地區生態特色，栽植展示多達50種以上原生於台灣南部地區之各類珍稀維管束植物，營造出墾丁森林遊樂區肩負了南台灣瀕危植物避難所的任務，而其中花榭溫室則猶如「方舟中的方舟」之意向。