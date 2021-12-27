不少人嚮往跨國婚姻，但也擔心文化差異讓兩人走不下去，一名女網友PO文，表示日籍富二代男友12月初向她求婚，不過看到不少失敗的跨國婚姻，讓她猶豫是否該點頭答應，不少網友認為國籍不是重點，「富二代」才是問題，點頭前一定要想清楚。

一名女網友在網路論壇Dcard發文表示，10月初她發現自己意外懷孕，告訴日本籍的富二代男友後，對方相當高興，並在12月初向她求婚，但她說，最近看到不少跨國婚姻失敗的消息，讓她不免擔心未來遠嫁他鄉是否會遇到相同的問題，猶豫到底該不該點頭答應。

不少網友認為，對方是富二代的話，未來可能有很多要忍耐的地方，「重點不是跨國，重點是富二代」、「日本人光生活就有很多眉角，更不用說富二代的話你一定會受到他們家族控制，未來會有很多要隱忍的地方」、「嫁入豪門，不管哪個國家都是極大考驗」。

也有遠嫁日本的台灣女生持相反意見，認為兩人之間只要有共識，就能走的長久，「我老公是日本人，但一點都不大男人，我婆婆公公很開放又疼我，很多事情真的跟國家無關」、「我老公是日本人，真的沒有什麼大男人的問題，老公自己經營公司，我結婚後就沒工作，但也沒有每天在家做牛做馬，老公會幫忙」。