美麗島電子報董事長吳子嘉日前公布最新民調，其中「民眾認為誰最適合擔任下屆總統？」一題，桃園市長鄭文燦僅以4.3%排在第5名。前民進黨立委郭正亮就認為，鄭文燦在公投後受傷最重，接下來至少要入閣1年進行歷練，更爆料指出鄭文燦推薦駐美代表蕭美琴及衛福部長陳時中接棒桃園市長。

郭正亮今（27）日在網路政論節目《鄉民來衝康》上表示，民進黨大概會在2023的4、5月進行總統提名，若要拉抬鄭文燦的民調至少要讓他入閣1年進行歷練，等於明年春節之後就要想辦法讓鄭文燦入閣，並說「小英那麼愛他」。

主持人趙少康則表示，蔡英文的為難是他最喜歡鄭文燦，但看起來賴清德民調比較高，她又不喜歡蘇貞昌，林智堅又去選大新竹，剩下賴清德、蘇貞昌、鄭文燦，另外兩個民調高，但又最喜歡鄭文燦，「妳怎麼弄？麻煩在這裡」。

郭正亮也指出關鍵應該是桃園市長的民調！郭正亮說，目前看起來若鄭文燦沒有留下會守不住，若想把他拉到行政院就會有兩難，並脫口說「所以目前才會傳出鄭文燦推薦蕭美琴、陳時中這兩個人嘛！」