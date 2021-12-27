搶攻虎年春節商機，台南市政府經濟發展局網羅商圈及伴手禮名店在「台南好物」電商平台推出「線上年貨」專區，並祭出多項的優惠活動，讓民眾免出門就能採購年節好物，同時還可參加「台南購物節」抽獎，活動將於明年1月7日開跑。

受疫情影響，居家防疫造就美食宅配與外送的成長，南市府經發局為推廣轄內優質產品，協助業者擴展銷售管道，自6月起推出「台南好物」電商平台，平台免上架費、免開店費，截至目前共有超過1000項商品上架，年節將至，為搶攻年節商機，更於春節前夕推出「線上年貨」專區。

南市府經發局副局長蕭富仁進一步表示，目前共有20家業者加入這個「線上年貨」專區，提供128項如人氣綜合堅果禮盒、機能保健茶禮盒組、虱目魚零嘴綜合組等年貨、禮盒相關商品，不管買來送禮或自己享用都很合適。

南市府經發局說，「線上年貨」專區活動期間自1月7日至1月28日，並推出5大優惠折扣活動，包含指定商品1折及限量買一送一；會員百元購物金大FUN送；行動支付15％回饋超激省； 3C好禮週週抽；台南購物節抽獎序號10倍送，同時還有多項年節商品的超值折扣。

經發局提到，年節期間許多商圈推出多檔活動，包括1月22日至1月23日「下營商圈年貨大街」、1月13日至1月17日的「眷村年貨大街」、1月21日至1月28日「新化商圈年貨大街」及「孔廟商圈新春嘉年華」等，另外1月1日至2月28日到麻豆商圈、善化商圈、鹽水商圈及關子嶺商圈指定店家消費，上傳消費憑證即可參與抽獎活動。