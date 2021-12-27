網紅Mia有著天使臉孔及魔鬼身材，在臉書的暱稱是「獅子丸」，昨(26)日她在IG貼美照慶祝自己28歲生日，兔女郎裝完全展現她的UU神級春光，網友除了祝她生日快樂，少不得一番「好大好性感」、「這不科學」的驚嘆。

Mia昨(26)日在IG分享美照幫自己慶生，她寫道：「跟我說聲，ㄕㄥㄖˋㄎㄨㄞˋㄌㄜˋ(生日快樂)。謝謝老天，今年送給我 這麼珍貴的禮物」，只見照片中Mia身著超性感黑色兔女郎裝，頭上黑耳朵髮箍顯俏皮，長髮瀏海搭配嘟嘴表情看旁邊，將她的傻白甜氣質襯托出來，大圓領與黑領結圈出胸前春光，F級傲人上圍炸出筆直事業線，還將兩手向下至於大腿中間，性感指數爆表。

Mia還寫道：「一大早先發一些，我要繼續回籠覺啦～88」，並hashtag「#貳捌」，看來應該是指今年過「28歲生日」；網友在下方一片讚聲，紛推：「Merry Christmas dear」、「生日快樂唷」、「Pure Sexiness」、「Mia超可愛 好性感 好大」、「Happy birthday」，眼冒愛心無限。

Mia從去年起漸被各網美論壇所注意，去(2020)年5月網紅新聞台mokimews形容她：「甜美可愛的網拍正妹，鏡頭往下帶都不知道要看哪邊了」；同年9月卡提諾網友「基隆路拓海」也說：「完美胸型就是如此！童顏妹換上比基尼『大碗公の形狀』蹦出來：這應該有F」，並附上大串Mia的性感美照，讓網友看了狂噴鼻血。

而另一個「網美指標」則是PTT表特版，Mia在今(2021)年1月被貼上Beauty版品評，挑剔的鄉民常會說「這裡是『表特版』，不是『奶特版』」，但身體最誠實，仍不時會被「本斥但大」（本來想大聲斥責，但實在是太大了）的妹子征服，Mia應該就是屬於這一類型。

只見PTT鄉民忍不住說：「女子女乃京尤糸合言贊」(拆字：奶奶就給讚)、「89台妹讚」、「這種泳裝不夠大不好看，夠大就很誘人」、「本斥但大」、「這不科學」、「這個派很可以」、「管他8不89，奶子真理」（註：8+9與「八家將」諧音，泛指看似書讀不多的台弟台妹）。