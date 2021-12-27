為因應氣候變遷，維護糧食安全，提高稻米產業競爭力，加速調整稻米產業結構，農委會2022年起推動新中程的「綠色環境給付計畫」，同步實施政策性水稻收入保險、基期年農地稻作四選三及水資源競用區大區輪作等稻米產業輔導措施。

農糧署指出，為提供農友更便利及客製化的選擇，2022年起申報綠色環境給付計畫各項措施，不再限制只能在戶籍所在地申報，轉（契）作及生產環境維護等措施耕作期間也開放由農民自行決定，但耕作期間須連續4個月以上。農友可於2022年全國統一申報期間（1月3日至2月11日）至任一鄉鎮區公所（農會）完成申報。

農糧署北區分署說明，農友自行規劃作物種植期間，同一田區全年以申報2次耕作措施為上限，持有多筆不同鄉鎮區之土地應集中在同一公所（農會）辦理。基期年農地稻作四選三措施自2022年第2期作起，每期作滾動檢核前3個期作的耕作措施項目，至少需有1次辦理轉（契）作、自行復耕水稻以外的作物或生產環境維護措施，當期作（第4個期作）才可以申報繳交公糧、領取大專業農種稻補貼或投保加強型水稻收入保險等，但若申報時已取得有機、友善耕作或產銷履歷水稻驗證的農地，則不受限制。

綠色環境給付計畫結合經濟部水利署推動水資源競用區大區輪作措施，引導農民調整耕作模式，降低水資源競用區之缺水風險，實施對象為水庫灌區土地，以兩年為週期，規劃每年第1期作輪值辦理旱作或生產環境維護措施，經勘查合格後，即可領取轉（契）作或生產環境維護獎勵金及節水獎勵（轉作作物3萬及生產環境維護4.2萬元）。該措施由輪值灌區內農地之農民自由選擇參加，申辦時間及方式與綠色環境給付計畫相同，農友省時又方便。

農委會自2022年度實施水稻收入保險，分成基本型及加強型保險2種。基本型保險為全面納保項目，合法種稻均須投保，當該鄉鎮平均稻米產量減產20％以上，即可獲得每公頃1.8萬元理賠，保費由農委會全額補助。加強型保險提供不繳交公糧之農民自由選擇投保，農委會補助1/2保費，縣市政府補助部分保費，農民只需繳交1成保費，保單即可生效，當該鄉鎮一期平均稻米產量減產5％，二期減產10％時，即啟動理賠。參與契作集團產區、通過有機或產銷履歷及從事友善耕作的農民可投保加強型中的優質險，獲得優質的理賠。每年1至3月至各農會保險部辦理第1期作或全年2個期作投保，6至8月辦理第2期作投保，才能獲得保障。