為擴大市占與經營規模，王品集團再推出兩個全新餐飲品牌「嚮辣和牛麻辣鍋」，及純外帶「來滋烤鴨Lets DUCK」，「嚮辣和牛麻辣鍋」12月31日於松江南京商圈試營運，從12/31~1/9日推出兩人同行8折，四人同行75折優惠，加入LINE官方帳號，就有機會抽「海陸頂級嚮套餐」全桌免費券（價值3952元）。「嚮辣」總監許雅淑表示，嚮辣定位精緻頂級吃到飽，提供嗜辣族視覺與味覺雙重飽足享受，嚮辣的核心價值『心之所嚮，想辣就辣』，致力滿足消費者吃麻辣鍋的所有嚮往，讓消費者感受無所限制的暢辣暢吃暢飲暢聊體驗。「嚮辣」主打六種和牛，頂級海鮮吃到飽，中午11：30-凌晨2：00營業，有122個坐席，12月31日起試營運，提供消費者在跨年夜餐廳的新選擇。

王品集團表示，2021/12/31~2022/1/26日揪好友加入「嚮辣」LINE官方帳號，就可抽海陸頂級嚮套餐全桌免費券（每周1名，優惠限4人使用，價值3952元）、LINE POINTS點數10點（每周100名），活動詳情請見「嚮辣」FB粉絲團與「嚮辣」LINE官方帳號。

看好疫情帶來的外帶／外送商機，王品集團推出第一個「純外帶」新品牌「來滋烤鴨Lets DUCK」，每日現烤嚴選櫻桃鴨，裝入專屬的外帶鴨盒，不油膩不沾手，輕鬆便利更好吃，人手一盒提著走，是跨年美食新選擇，包括大受好評的滿分全鴨餐688元、小滋半鴨餐400元、還有1/4鴨個人獨享餐268元。除了超美味的片皮烤鴨，主廚從料理、主食、湯到小菜通通包。