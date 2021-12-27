藝人吳沐玹前陣子剛拍完網路電影《逐步輕熟》，也是第一次拍攝戲劇，因為之前都是主持為主，剛拍完的網劇能跟黃心娣專業演員合作真的受益不少。

之前她看過黃心娣拍的《小女花不棄》，沒想到自己能跟前輩合作，也學到如何拍戲。

吳沐玹（左起）、黃心娣、陳映璇齊過年末佳節。（經紀人提供）

吳沐玹在疫情時間學了3年日文，終於可以學以致用。線上用了不是很標準的日文交談反而多了幾分可愛。《娛神同行》製作人陳孝志表示，2年前已籌備第2季，剛好遇到疫情影響才停了2年，這次直接用線上播出效果滿好。

他提到，「主要吳沐玹自己很會做功課，我比較不用擔心，這次又特別請了日本女星小泉今日子相助，多了免費的日文教學」。

以下是這次大概內容：

「今天我來迎接新的一年。 先來跟大家分享，在日本的聖誕節以及跨年，一些常用日語會話，也歡迎大家在底下留言跟我們互動，我們都會看喔～

在日本通常過聖誕節或是跨年，不知道通常你們會怎麼慶祝呢？

（經紀人提供）

分享個人經驗

聖誕節時，大部分都與情人約會。

情人最優先！！

如果沒有對方…….與朋友或家人一起。

在日本對一個小孩子給一個禮物

父母跟孩子說很乖的話聖誕節的時候，聖誕老人給你禮物

到國小時仍相信這個禮物是真的聖誕老人寄給我的」

(メリクリイブ 聖誕夜)

(メリークリスマス 聖誕快樂)

(クリスマスパーティー 聖誕派對)

(クリスマスツリー聖誕樹)

(プレゼント交換)

(サンタクロース聖誕老人)