藝人吳沐玹前陣子剛拍完網路電影《逐步輕熟》，也是第一次拍攝戲劇，因為之前都是主持為主，剛拍完的網劇能跟黃心娣專業演員合作真的受益不少。
之前她看過黃心娣拍的《小女花不棄》，沒想到自己能跟前輩合作，也學到如何拍戲。
吳沐玹在疫情時間學了3年日文，終於可以學以致用。線上用了不是很標準的日文交談反而多了幾分可愛。《娛神同行》製作人陳孝志表示，2年前已籌備第2季，剛好遇到疫情影響才停了2年，這次直接用線上播出效果滿好。
他提到，「主要吳沐玹自己很會做功課，我比較不用擔心，這次又特別請了日本女星小泉今日子相助，多了免費的日文教學」。
以下是這次大概內容：
「今天我來迎接新的一年。 先來跟大家分享，在日本的聖誕節以及跨年，一些常用日語會話，也歡迎大家在底下留言跟我們互動，我們都會看喔～
在日本通常過聖誕節或是跨年，不知道通常你們會怎麼慶祝呢？
分享個人經驗
聖誕節時，大部分都與情人約會。
情人最優先！！
如果沒有對方…….與朋友或家人一起。
在日本對一個小孩子給一個禮物
父母跟孩子說很乖的話聖誕節的時候，聖誕老人給你禮物
到國小時仍相信這個禮物是真的聖誕老人寄給我的」
(メリクリイブ 聖誕夜)
(メリークリスマス 聖誕快樂)
(クリスマスパーティー 聖誕派對)
(クリスマスツリー聖誕樹)
(プレゼント交換)
(サンタクロース聖誕老人)
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