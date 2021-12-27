平實營區第二期都更案基地位置條件優異。（市府提供／洪榮志台南傳真）

達麗建設規畫在平實營區第二期都更案基地興建16至24層大樓。（市府提供／洪榮志台南傳真）

東區平實營區地段是台南市「蛋黃中的蛋黃區」，周遭大樓每坪單價約30萬元起跳。市府將平實營區第二期都更案5筆合計面積2.4公頃的土地，標售給高雄市達麗建設公司，27日由市長黃偉哲與達麗董事長謝志長簽約，市府則藉此都更容積獎勵取得至少120戶社會住宅，將可替市庫節省公帑支出大約20億元，提供青年及弱勢族群可以負擔的住宅，落實「希望家園」的施政理念。

市府都發局長莊德樑表示，平實營區第二期都更案基地，位於後甲二路、後甲三街、平實二街與平實六街所圍的住宅區，土地面積約為2.4公頃，左鄰中央百米景觀公園，周邊還有南紡購物中心及國賓商圈，距離大灣交流道僅10分鐘車程，未來還有平實轉運站設立於中華東路、小東路口，區段條件十分優異。

莊德樑還說，此次公辦都更案預計規畫16至24層大樓，近940個住宅單元，並將申請綠建築銀級，搭配整體生活、休閒、商業、交通機能完善的環境，將建構具有優良生活品質的景觀住宅。

黃偉哲指出，此案市府將透過都市更新容積獎勵的方式取得至少120戶社會住宅，預計2023年動工，2027年完工，總計可為市庫節省公帑支出約20億元；加上平實營區第一期都更案提供的社會住宅，合計平實段將有超過300戶社會住宅。

謝志長強調，從事房地產30幾年，第一次看到這塊基地就覺得很有吸引力，加上母親又是台南人住水仙宮附近，能參與台南市的建設發展過程是他的希望；未來盼能提前完工，讓更多市民享受更好的居住空間，並朝地標型建物努力，希望成為台南市東區的住宅亮點。

都發局強調，市府與國產署、軍備局合作，藉由實施都市更新加速地區發展，並配合中央住宅政策，透過都更容積獎勵取得社會住宅，以增加台南市的社會住宅供給量，達到穩定住宅市場供需平衡，以及安定民眾居住權益的目標。