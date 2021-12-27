英國出生的美國耶魯大學教授、知名漢學家史景遷昨天辭世，享壽85歲。史景遷窮盡半生研究中國歷史，其中文名為中國史學家房兆楹所命，原義為「景仰司馬遷」。

美聯社報導，史景遷（Jonathan D. Spence）昨天在美國康乃狄克州西罕文（West Haven）家中辭世，同為耶魯教授的台裔遺孀金安平表示，夫婿是死於巴金森氏症併發症。

史景遷曾獲麥克阿瑟獎（MacArthur Fellow）、「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）歷史書獎等諸多榮譽，生前出版過十餘本中國相關書籍、評論、論文，其著作備受書評家好評，曾登「紐約時報」暢銷書榜，至今仍為課堂使用，被認為促成了中國研究的普及。

他擅長以敘事手法書寫歷史，最知名的著作是1990年出版的「追尋現代中國」（The Search for Modern China），此書厚870頁，從17世紀明朝鼎盛時期寫到1989年天安門事件，出版後獲得廣大迴響。

如同此書書名暗示，史景遷以撰寫偵探故事的角度切入中國，旁徵博引，記錄下顛沛流離的歷史與悠久的傳統，為西方讀者揭開這個世界上最複雜國家的神秘面紗。

他提及「世代尊重與責任的概念」，以及為摧毀這些模式而起的叛變，如1644年李自成攻進北京，崇禎帝自縊身亡，1911年滿清遭推翻、1940年代國共內戰等，「我們常看到中國人在困境和逆境中抓住命運，對抗政府」。

「我們看到，1644年，對現況的幻滅以及對過去的懷念結合成對未來的熱望，崩解了舊秩序，也開啟了通往新局的未知之路。1911年一樣的狀況再次發生，1949又再一次。」

史景遷出生於英格蘭莎麗郡（Surrey）一個熱愛書籍的家庭，父親是編輯，母親是法國文學副教授，史景遷自己就讀英國劍橋大學期間，曾當過校刊編輯。

從劍橋畢業後，史景遷拿到耶魯獎學金負笈美國，他和知名女漢學家芮瑪麗（Mary Wright）成為朋友，透過芮瑪麗，史景遷認識了房兆楹。

任教耶魯時期，史景遷廣受學生歡迎，一直是人氣最高的教授之一。曾師承史景遷的漢學學者翟淑珍（Susan Jakes）回想，史景遷總以迷人的語調緩緩授課，主題天南地北，援引的細節卻總切中要點。

翟淑珍2008年在www.thechinabeat.com網站寫道：「這些講課像是精心描寫的短篇故事，有時卻又像是長篇小說。」

誠如紐時書評編輯萊曼－郝普特（Christopher Lehmann-Haupt）所說：「他書寫的歷史總是活靈活現，言之有物，淺顯易懂，無論他講述的東西有多麼複雜艱深。」

史景遷2008年從耶魯大學退休，他和前妻育有兩名兒子。