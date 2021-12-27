陳時中今過生日 許願盼明年「否極泰來」

變種新冠病毒肆虐全球，全球新冠疫情即將邁入第2年，今(27)日恰逢衛福部長陳時中生日，被問及生日願望，陳時中說，今年驚濤駭浪，但希望明年能夠「否極泰來」。

陳時中說，去年國內疫情有驚無險，今年則是驚濤駭浪，希望明年會是否極泰來的一年，「抱著這樣的期待，但現實歸現實，還是要嚴陣以待。」

媒體問到，醫檢師工會反映，獎勵金相關規定提到檢驗相關人員，但部分醫檢師卻沒有拿到津貼，希望可以把津貼給發的身份再調整。

陳時中說，我國採檢成本高，費用並不低，感謝所有相關人員的努力，尤其是醫檢師，不過採檢的成功包含採檢、運送、實驗室作為、發報告等，這一系列有多人參與其中，而醫院在分配獎勵金上也有公平性存在，醫院內部管理與分配指揮中心不介入，但增加的錢一定要將一部份分給檢驗相關人員。

媒體再問，之前指揮中心預測我國防疫在彭博排名會再往前，現在看來的確是有進步，指揮中心看法？陳時中說，彭博的排名和我們防疫的政策方向不是很一致，我們是以零確診為主，他們則著重在防疫的韌性、飛航的班次、疫苗通路通行的情況等，這些分數占比很重，不過我們的排名會進步是一定的，有信心。