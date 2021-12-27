新北市社會局培訓生命繪本專業帶領人，並結合數位科技，將長輩的精彩一生，製成影片上傳，不僅自己的子女可以欣賞，也可以分享親友，阿公頓時成為影片上的主角。今在玩聚窩為43位完成生命繪本專業帶領人舉辦結訓典禮，由社會局副局長許秀能頒發證書，學員並分享在社區蹲點服務實習的歷程。

陳金盞分享在樹林山佳據點的經驗，出生在苑裡山腳的郭郎，由他的女兒郭色棉陪同來學習，老先生小時在田裡養牛吃草，國小畢業後便要種田，所幸26歲考取鐵路司機，開了一輩子的火車來養兒育女。女兒是在陪父親製作生命繪本時，才了解父親年輕奮鬥的點滴，也增進父女的感情。

另位張美惠分享，在指導長輩製作繪本時，長輩會拿出自釀的蔭豆、醬菜來分享，也會帶他們製作古早玩具，穿上學生制服，讓長輩回憶童年往事。有對結婚58周年的夫妻，因當年適逢長輩往生百日內，無法舉辦婚禮，在課程中大家為2人補辦，並將過程放入繪本內，成為2人最美的回憶。

板新社區的蕭茂璌原從事旅遊服務業，他和英文老師退休的王華榛一起為板新的宮燈文化傳承，教導長輩剪紙，自行製作宮燈動態影片，創意板新燈彩，兩人在結業式穿上小丑妝，自娛娛人。

許秀能表示，新北市的老年人口已逾64萬8千人，為了讓長輩在地安老樂活，在台灣老大人活力發展協會理事長葉國芳的協助下，由許瓊文和查娜等老師負責培訓生命繪本種子老師，迄今已培訓192位，深入各社區引導長輩，尤其今年起更結合數位科技製成動畫影片，不僅內容更生動活潑，還能留給子孫做為傳家寶。